Brazilië roept noodtoestand uit na meerdere gevallen van vogelgriep

Brazilië heeft de zoölogische noodtoestand uitgeroepen na verschillende uitbraken van vogelgriep in het land. Daardoor is het makkelijker voor de regering om voorzorgsmaatregelen te nemen die de verspreiding van het vogelgriepvirus moeten tegengaan. De noodtoestand geldt voor 180 dagen.

Brazilië is wereldwijd de grootste exporteur van gevogelte. Het Latijns-Amerikaanse land vertegenwoordigt ongeveer een derde van de wereldmarkt, goed voor bijna 10 miljard dollar aan export per jaar.

De afgelopen dagen werd een achttal haarden van vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels in Brazilië. De meeste daarvan in de deelstaat Espirito Santo en één in de staat Rio de Janeiro. Dat is nog ver verwijderd van de belangrijkste productieplaatsen voor gevogelte in het zuiden. Maar door de noodtoestand uit te roepen, hoopt de regering te voorkomen dat het virus overslaat naar plaatsen waar kippen worden gekweekt voor de slacht, luidt het in een persbericht van het Braziliaanse ministerie van Landbouw.

Het vogelgriepvirus H5N1 is erg besmettelijk én dodelijk bij vogels. Momenteel woedt de epidemie wereldwijd en erger dan ooit. Er zijn ook gevallen van besmetting bij mensen gekend, maar voorlopig enkel als die in nauw contact zijn gekomen met besmette dieren.