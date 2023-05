Geen nieuwe ring voor LeBron James: Denver Nuggets halen voor het eerst in hun geschiedenis de NBA-finale na vierde zege op rij

De LA Lakers zijn er niet in geslaagd om de NBA-finale te bereiken. Nikola Jokic en zijn Denver Nuggets toonde zich te sterk met 113-111. De sterke Serviër pakte uit met een triple-double en schrijft zo geschiedenis met de Nuggets, dat nog nooit de finale van de NBA haalde. In die finale wacht meer dan waarschijnlijk de Miami Heat.

Na drie opeenvolgende nederlagen tegen de Denver Nuggets stonden de LA Lakers met de rug tegen de muur. Het eerste team dat vier keer kon winnen plaatste zich voor de finale. LeBron James en co. wisten dus wat hen te doen stond: winnen.

James verkocht zijn huid duur en liet bij vlagen zien waarom hij tot de allerbeste basketbalspelers uit de geschiedenis gerekend mag worden. De ondertussen 38-jarige Amerikaan pakte uit met veertig punten. Een record. James wordt zo de oudste speler ooit die daarin slaagt.

Ondanks de veertig punten van James, moesten de Lakers de duimen leggen tegen de Denver Nuggets. De Servische superster Nikola Jokic pakte andermaal uit met een triple-double (30 punten, 14 rebounds en 13 assists) en stuwde zijn team zo naar de overwinning. Voor Jokic is het al de achtste keer deze play-offs dat hij uitpakt met een triple-double. De Serviër stoot zo het record van Wilt Chamberlain van de tabellen. Dat stond al sinds 1967.

De Nuggets hadden wel nog het geluk dat uitgerekend LeBron James zijn gelijkmaker geblockt zag worden in de absolute slotseconden. Hierdoor pakt het zijn vierde zege op rij tegen de LA Lakers, een clean sweep dus. De Nuggets stoten zo voor het eerst in hun geschiedenis door naar de NBA-finale. Daarin wacht meer dan waarschijnlijk de Miami Heat van Jimmy Butler. Zij staan na drie zeges tegen de Boston Celtics met één been in de finale.