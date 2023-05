Duitse toerist moet zijn penis laten amputeren na seksmarathon van 24 uur

Een 50-jarige Duitse toerist moet zijn penis laten amputeren, nadat hij in Italië naar schatting 24 uur lang seks had. Dit deed hij terwijl hij onder de invloed van drugs was.

De man en vrouw zouden een erg wilde nacht hebben gehad. Ze namen XTC en hadden daarna naar schatting 24 uur lang seks in hun appartement in Castel del Piano in Toscane. Volgens lokale media voelde de man zich daarna niet lekker en ging hij eerder deze maand naar het Misericordia ziekenhuis in Grosseto.

Meer dan week lang lag hij in kritieke toestand. Op dit moment ligt hij op de afdeling intensieve zorg. Volgens lokale media leed hij onder ernstige sepsis, waardoor zijn weefsel in zijn penis en balzak afstierf. Hierdoor zal zijn penis geamputeerd moeten worden.