Dodelijke brand in slaapzaal van school in Guyana mogelijk aangestoken

De brand die in Guyana aan minstens negentien kinderen het leven kostte, is mogelijk aangestoken. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op brandstichting, meldde de plaatselijke politie maandagavond.

De brand was in de nacht van zondag op maandag uitgebroken in een slaapzaal van een meisjesschool in Mahdia, een mijnstad in het centrum van het Zuid-Amerikaanse land. Er zijn minstens negentien doden en verschillende gewonden. Zeventien mensen liggen nog in het ziekenhuis.

“Het eerste onderzoek wijst erop dat de brand op kwaadaardige wijze is aangestoken”, zo wordt maandag meegedeeld door Clifton Hicken, het hoofd van de Guyanese politie. Meer details worden voorlopig niet gegeven. Er is ook nog geen verdachte geïdentificeerd.

President Ifraan Ali heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

