Metejoor heeft een hit te pakken met ‘Laat ons een bloem’

Hoewel het een vlotte meezinger is, zag je deze prestatie wellicht toch niet aankomen. Metejoor debuteert vanuit het niets op de eerste plaats met Laat ons een bloem in de Vlaamse Ultratop. Ook in de algemene Ultratop maakt hij een opvallende start door meteen beslag te leggen op de vijfde plaats. Het is geleden van de superhit Kom wat dichterbij van Regi in de zomer van 2020 dat een liedje uit Liefde Voor Muziek nog zo hoog genoteerd stond in de hitparade. En het doet voorlopig slechts één plaats slechter dan Verover mij van Niels Destadsbader in 2018.

Laat ons een bloem is oorspronkelijk een nummer dat de Mechelse zanger Louis Neefs opnam in de jaren 70. Nog niet zo lang geleden werd het ook bewerkt door de jonge mensen van #Likeme. Metejoor zong zijn versie in de voorlaatste aflevering van Liefde Voor Muziek, toen hits van Günther en Louis Neefs centraal stonden.

Voor Metejoor is het de tweede keer dat hij met een nummer uit het VTM-programma in de hitparade geraakt. Al raakte Geef licht, een nummer oorspronkelijk van zanger Stef Bos, niet verder dan de 46e plaats.