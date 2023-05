Wat een seizoen: Julie Allemand verovert na EuroCup Women ook Franse titel met ASVEL Lyon

Julie Allemand veroverde met ASVEL Lyon de Franse titel. De Belgian Cat won na een heuse thriller de beslissende wedstrijd met 74-68 van het Villeneuve D’Ascq van Rachid Méziane (bondscoach Belgian Cats). Voor Allemand en na 2019 de tweede titel in Frankrijk.

De derde en belissende wedstrijd van de Franse (LFB) finale stond bol van de spanning. Na een 18-14 tussenstand en 37-37 score halfweg flikkerde er na drie kwarts een 53-51 bonusje op het scorebord voor ASVEL Lion. In het slotschuifje namen Julie Allemand en haar ploegmaats wel afstand en wonnen uiteindelijk met 74-68. Julie Allemand presteerde weer sterk en leidde ASVEL met 11 punten, 6 rebounds en 8 assists mee naar de winst en de Franse titel. Geen titel dus voor Rachid Méziane, de bondscoach van de Belgian Cats, met Villeneuve D’Ascq. Bij Villeneuve D’Ascq kwam Belgian Cat Hind Ben Abdelkader (knie) niet in actie. Zij pikt later deze week wel aan bij de voorbereiding richting het EK en bij de Cats.

Voor Julie Allemand is het na 2019 de tweede Franse titel met ASVEL Lyon. Dit seizoen won ze met de Franse club ook al de EuroCup Women. Met Castors Braine won de 26-jarige guard ook al drie Belgische titels en won ze tweemaal de Belgische Cup. Julie Allemand voegt zich volgende week ook aan bij de Belgian Cats die van 15 tot 25 juni en op het EK in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljublijana) op zoek gaan naar een derde medaille. In 2017 en 2021 veroverden de Cats de bronzen medaille.