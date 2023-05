Romelu Lukaku ontvangt op de Ebbenhouten Schoen Orde van Verdienste voor acties tegen racisme en discriminatie in voetbalstadions

Ook Romelu Lukaku is maandag op het gala van de Ebbenhouten Schoen in de prijzen gevallen. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels kreeg voor zijn sociale acties de Orde van Verdienste. De Ebbenhouten Schoen zelf ging naar Mike Trésor.

De organisatie van de ‘African Awards’, vzw Friendly Foot, beloonde Lukaku voor zijn acties tegen racisme en discriminatie in de voetbalstadions. “Hij maakte de voetbalgemeenschap bewust van het probleem”, zo klonk het. “En hij doet het al jaren, al vanaf hij een jonge profspeler was. Haatdragend gedrag hoort niet thuis in een voetbalstadion.”

Lukaku kreeg eind vorige maand in Italië nog af te rekenen met racisme. In de bekerpartij op Juventus moest hij racistische gezangen en oerwoudgeluiden aanhoren. Hij scoorde vervolgens vanop de stip, waarop hij zijn vinger op zijn mond legde. De scheidsrechter gaf Lukaku hiervoor een tweede keer geel en hij moest van het veld. Oorspronkelijk zou een wedstrijd schorsing volgen, maar de Italiaanse bond trok zijn schorsing na veel protest uiteindelijk in. Lukaku was er erg tevreden mee. “Dit stuurt een sterk signaal uit naar de hele sportwereld, en zelfs daarbuiten. Dit toont aan dat er een wil is om te strijden tegen racisme”, liet hij noteren.

Lukaku was maandag niet aanwezig op de prijsuitreiking. Pierre Kompany, de vader van Burnley-trainer Vincent Kompany, nam de trofee voor Lukaku in ontvangst. De gebeurtenissen in Spanje afgelopen weekend, waarbij Real Madrid-speler Vinicius Junior in de wedstrijd tegen Valencia een hele match lang racistisch bejegend werd, tonen dat racisme nog niet verdwenen is uit de voetbalstadions.