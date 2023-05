VIDEO. Vincent Kompany reageert emotioneel nadat Vinicius wansmakelijke beelden van vele racisme-incidenten deelt: “Mijn hart bloedt”

Het is lang niet de eerste keer dat Vinicius Junior racistisch bejegend werd tijdens zijn carrière in Spanje. De aanvaller van Real Madrid deelde maandagavond, daags na het racisme-incident in Valencia, een compilatie van de vele keren dat hij al racistisch bejegend werd door Spaanse fans van de tegenpartij.

De video die Vinicius deelde via sociale media:

Vinicius wil met de video aantonen hoe grootschalig het probleem is in Spanje. “Het zijn geen alleenstaande gevallen. Het bewijs is er in de video”, schreef hij onder meer. “Wat ontbreekt er nog om die racisten te straffen? Om clubs sportief te straffen? Waarom stappen sponsors niet naar de liga? Waarom doen zenders geen moeite om deze barbaarsheid uit zenden? Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk.”

Vincent Kompany reageerde emotioneel onder de Instagram-post van Vini Jr.: “Mijn hart bloedt bij het zien van deze beelden”, aldus Kompany. “Onze ouders en voorouders hebben al heel veel moeten verdragen en de strijd is nog steeds niet voorbij. Onze kinderen zullen NIET opgroeien in een wereld waar haat en discriminatie wijd verspreid zijn. Ze zullen nooit buigen voor zij die ervoor kiezen om te discrimineren, te verdelen en te haten. Vinicius, je staat er niet alleen voor. Samen staan we sterker dan ooit.”