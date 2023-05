Belgen Nuytinck, Lambiet en Allegro op WK tafeltennis uitgeschakeld in tweede ronde van het dubbelspel

Het werd voor de Belgen geen goede dag op het WK tafeltennis. Eerst werden Florent Lambiet en Martin Allegro in de tweede ronde uitgeschakeld in hun wedstrijd tegen de Roemeen Ovidiu Ionescu en de Spanjaard Alvaro Robles, later op de avond kon ook Cédric Nuytinck zich niet plaatsen voor de achtste finale van het dubbelspel.