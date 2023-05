Heusden-Zolder/Antwerpen

Een weekend vol solidariteit met een bitterzoete ondertoon was het motorfestival dat afgelopen weekend door motorclub Solo Riders uit Heusden-Zolder werd georganiseerd. Het festival bracht in totaal 10.000 euro op voor het herstel na de aardbeving in Turkije. Maar het gebeuren werd overschaduwd door een tragisch ongeval van een van de deelnemers.