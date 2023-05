Tiger Woods moet ook passen voor US Open, Amerikaans golficoon hoopt eind juli comeback te maken

Tiger Woods is sinds zijn auto-ongeval in 2021 op de sukkel. — © AFP

Tiger Woods zal na zijn forfait voor de PGA Championship ook niet deelnemen aan de derde major van het golfseizoen, het US Open. De Amerikaanse golflegende is nog steeds herstellende van een operatie aan de enkel die hij in april onderging.

Tiger Woods heeft officieel forfait gegeven voor het US Open, dat volgende maand (15-18) in Los Angeles plaatsvindt. De 47-jarige Amerikaan onderging na zijn opgave op het Masters een enkeloperatie en liet ook het PGA Championship al aan zich voorbijgaan. Woods hoopt zijn comeback te kunnen maken op de vierde en laatste major van het golfseizoen, het British Open. Dat vindt plaats van 20 tot 23 juli in Liverpool.

Sinds zijn zwaar auto-ongeval in februari 2021, waarbij hij enkele open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel opliep, is Woods fysiek op de sukkel. Hij kon sindsdien nog maar aan vijf toernooien deelnemen, waarvan hij er slechts twee kon uitspelen. Zijn 45ste plaats op de Genesis Open was daarbij zijn beste resultaat.