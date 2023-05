Verdwaald hert dreigt door uitputting te verdrinken in zee, tot enkele behulpzame duikers het dier opmerken

Een groep duikers heeft in het Engelse Brixham een hert gered van de dood. Toen de mannen via een havenarbeider te horen kregen dat een hert in de buurt van de haven zwom en niet meer uit het water geraakte, schoten ze in actie. Met een boot voeren ze meteen naar het hert, waar ze het dier al snel op het droge konden trekken.

De mannen beseften dat er vlug ingegrepen moest worden om het dier levend uit het water te krijgen. “Hij zou het immers niet lang volhouden”, aldus Frazer Pugh, een van de duikers. “Het dier zou zichzelf na verloop van tijd uitputten en sterven.” Gelukkig wierp hun reddingsactie vrijwel meteen vruchten af. Toen de boot aankwam bij het dier, kon Frazer al na een handvol seconden het gewei van het hert vastgrijpen en het dier uit de zee trekken.

Uiteindelijk besloot de groep om het hert vrij te laten in de buurt van een bos. “Het was relatief eenvoudig om hem te redden”, klonk het achteraf. “We werken elke dag in zee en halen daarbij voortdurend zaken uit het water.” Niettemin is de redding een moment dat de mannen zich nog een hele tijd zullen herinneren. “We komen dagelijks veel zeeleven tegen, maar dit was de eerste keer dat we een hert in het water tegenkwamen.”

(kmlo)