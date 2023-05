Enkele seconden nadat hij eendjes hielp oversteken, werd deze papa doodgereden voor de ogen van zijn kinderen

Een Amerikaanse man is afgelopen week aangereden nadat hij een familie eenden hielp een drukke weg over te steken. “Hij was de enige die uitstapte om te helpen.”

Een niet geïdentificeerde man zette op vrijdagavond zijn auto aan de kant van een drukke weg in Rocklin in Californië om een moeder eend en haar kuikentjes te helpen oversteken. “Hij stapte uit de auto en maande de eendjes aan weg te gaan. Iedereen klapte omdat hij zo aardig was. Hij hielp hen op de stoep omdat de eendjes moeite hadden”, vertelde de 12-jarige William Wimsatt, die getuige was, aan de Amerikaanse media. Maar toen liep het fout. Uit het niets kwam er een auto aangesneld die inreed op de man. Hulp kon niet meer baten, hij stierf ter plekke. De kinderen van de man zaten op het moment van de feiten in de auto langs de weg en hebben het ongeval zien gebeuren.

“Alles wat ik me herinner is het geluid en toen vloog hij over het kruispunt”, voegt William eraan toe. “Zijn schoenen en een van zijn sokken lagen vlak voor onze auto. Hij was de enige die uit de auto stapte en probeerde te helpen en waarschijnlijk de aardigste persoon in de hele omgeving. Het is niet eerlijk.”

De bestuurder van de bewuste wagen zou een 17-jarig meisje zijn. Zij bleef ter plekke en werkte met de politie mee om de omstandigheden van het ongeval uit te klaren.

