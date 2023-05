Dinsdagavond staat Limburg United in eigen huis tegenover Luik in de terugwedstrijd van de BNXT Playoffs. Assistent-coach en Luikenaar Niels Marnegrave blikt nog even terug op de heenmatch en werpt tegelijk een blik op de toekomst. De bonus van negen punten zou moeten volstaan om zich te plaatsen voor de volgende ronde.