Recordman Mike Trésor ziet topseizoen bij KRC Genk beloond met Ebbenhouten Schoen

Genk-smaakmaker Mike Trésor Ndayishimiye (23) is de winnaar van de 32ste Ebbenhouten Schoen, de trofee voor beste speler uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie.

De jeugdspeler van Anderlecht, via Nederland vorig seizoen bij Genk beland, is momenteel de MvP van onze competitie. Met 8 goals en 23 assists is dit seizoen niemand in meer goals betrokken dan de middenvelder van Genk.

Boniface en Orban op het podium

Trésor kwam in aanmerking voor de Ebbenhouten Schoen omdat zijn vader, zelf ex-voetballer, uit Burundi afkomstig is, terwijl zijn mama Rwanda ontvluchtte. Hij volgt AA Gent-aanvaller Tarik Tissoudali op. Trésor werd door een vakjury, journalisten en trainers, verkozen boven Victor Boniface (Union), Gift Orban (AA Gent), Joseph Paintsil (Genk) en Bilal El Khanouss, in die volgorde.

© BELGA

Uitslag Ebbenhouten Schoen 2023:

1. Mike Trésor (KRC Genk)

2. Victor Boniface (Union)

3. Gift Orban (AA Gent)

4. Joseph Paintsil (KRC Genk)

5. Bilal El Khannouss (KRC Genk)

Erelijst (vorige tien jaar):

2013: Mbaye Leye (Zulte Waregem)

2014: Michy Batshuayi (Standard)

2015: Neeskens Kebano (Charleroi)

2016: Sofiane Hanni (KV Mechelen)

2017: Youri Tielemans (RSC Anderlecht)

2018: Anthony Limbombe (Club Brugge)

2019: Mbwana Samatta (KRC Genk)

2020: Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp FC)

2021: Paul Onuachu (KRC Genk)

2022: Tarik Tissoudali (AA Gent)

Mike Trésor en Joseph Paintsil, ploegmaats bij KRC Genk, schudden de hand. — © BELGA

© BELGA