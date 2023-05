Virton vangt bot, Lommel SK behoudt proflicentie

De Brusselse arbitragerechtbank heeft de klacht van Virton ongegrond verklaard. De Luxemburgse club vocht de proflicentie van ex-reeksgenoot Lommel SK aan omwille van zogenaamde financiële doping van de City Football Group. Goed nieuws dus voor de Noord-Limburgers, die hun licentie behouden en zo Virton op sportieve gronden zien zakken naar Eerste Nationale. Op maandag 29 mei wordt de motivatie van het vonnis bekendgemaakt. Virton zal zich de komende dagen beraden of ze in beroep gaan tegen de beslissing van de arbitragerechtbank. De kans is naar verluidt groot.(svc)