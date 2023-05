Al bijna 90.000 Soedanezen zochten toevlucht tot Tsjaad

De VN-organisatie schatte het aantal drie dagen geleden nog op 76.000. “Op dit moment denken we dat we dicht bij de 90.000 mensen zitten”, aldus Raouf Mazou van UNHCR.

Geschat wordt dat het conflict tussen het leger onder bevel van president Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire eenheid van de RSF van zijn vicepresident Mohammed Hamdan Daglo al duizend mensenlevens heeft geëist en meer dan een miljoen ontheemden en vluchtelingen heeft veroorzaakt.

Mazou zei verder ook nog dat “ruim 250.000 mensen Soedan hebben verlaten” sinds de start van het conflict op 15 april. In Tsjaad, waar zij voornamelijk zijn samengepakt in geïmproviseerde kampen in het oosten, gaat het “in ruim 90 procent van de gevallen om vrouwen en kinderen”. Hij vreest bovendien dat het regenseizoen, dat binnenkort van start gaat, een extra obstakel zal vormen voor de hulpverlening.

“Wij feliciteren Tsjaad met de getoonde solidariteit, maar het land kan dit niet alleen”, klinkt het nog. “Wij dringen er bij de internationale gemeenschap op aan de last te delen met de buurlanden van Soedan en om dringend steun te verlenen.”