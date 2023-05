Stichting Alzheimer Onderzoek lanceert nieuwe campagne, met Hugo als gezicht

Jarenlang waren hij en zijn echtgenote Nicole Josy peter en meter van de Stichting Alzheimer Onderzoek, maar nu wordt Hugo Sigal ook het gezicht van hun nieuwste campagne. Via een online spel wil de stichting geld inzamelen voor onderzoek naar Alzheimer.

Afgelopen november overleed Nicole na een ongelukkige val van de trap. De laatste acht jaar van haar leven moest ze leren omgaan met de ziekte van Alzheimer. “Op een gegeven moment kende ze de teksten van onze eigen liedjes niet meer”, klinkt het bij Hugo. “Dat was een pijnlijk moment. Maar het is nu ook de inspiratie van deze nieuwe actie.”

Via een online platform kan je geld inzamelen voor onderzoek naar de ziekte. “We lanceren een online karaokespel waarmee je test hoe goed jij je Vlaamse klassiekers nog kent. Je score kan je omzetten in een gift.” Concreet moet je zo foutloos mogelijk zien mee te zingen met Goeiemorgen morgen, De lichtjes van de Schelde (Bobbejaan Schoepen), Mooie dagen (Johan Verminnen) en Eenzaam zonder jou (Will Tura).

Deelnemen doe je via stopalzheimer.be.