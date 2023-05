Aisha Van Zele en Miguel Dheedene verwelkomen zoontje

Aisha Van Zele (38) van The sky is the limit en haar partner Miguel Dheedene (49) zijn de trotse ouders geworden van een zoontje. Dat meldt Van Zele op Instagram.

“Zo klein voor de wereld, de wereld voor ons”, schrijft Van Zele, bekend van The sky is the limit toen ze nog samen was met de ondertussen overleden Philip Cracco, op Instagram. Haar zoontje Tiger Lee Dheedene werd op 21 mei geboren en woog 2,460 kilogram.

The sky is the limit-ster had in november vorig jaar al aangekondigd dat ze in verwachting was van een kindje. Voor Van Zele is het haar eerste kindje, Dheedene heeft al een dochter uit zijn relatie met Tanja Dexters.

(sgg)