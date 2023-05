Activisten vervuilen Trevifontein in Rome met zwarte vloeistof tijdens klimaatprotest

In Rome heeft een groep klimaatactivisten het water in het Trevifontein vervuild. De leden van de groepering Ultima Generazione (laatste generatie) lieten zondag verdund houtskool in het water vallen en hielden een spandoek vast waarin ze “een onmiddellijk stopzetten van de subsidies voor alle fossiele brandstoffen” eisten. Onder luid boegeroep van vele ooggetuigen werden de activisten uit het water gehaald en opgepakt door de politie.

Het is niet de eerste keer dat de groepering van zich laat horen. Zo hielden de activisten ook al protesten in andere fonteinen van het land, werden kunstwerken besmeurd en snelwegen geblokkeerd. In dit geval brachten ze hun actie ook in verband met de dodelijke overstromingen in het noorden van Italië. Volgens de groepering zou één op de vier huizen in Italië in overstromingsgevoelig gebied liggen. Bij de recente overstromingen zijn tot dusver zeker veertien mensen om het leven gekomen.

(kmlo)