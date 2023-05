David Goffin vlot naar achtste finales ATP Lyon

David Goffin (ATP-113) heeft zich maandag vlot voor de achtste finales van het ATP-toernooi in het Franse Lyon (562.815 euro) geplaatst. In de eerste ronde had hij slecht 1 uur en 17 minuten nodig voor een 6-1, 6-3 zege tegen de Spaanse kwalificatiespeler Alvaro Lopez San Martin (ATP-298).

Om een plaats in de kwartfinales neemt Goffin het op tegen de Britse titelverdediger Cameron Norrie (ATP-14). Als tweede reekshoofd was die vrij in de eerste ronde. De 32-jarige Goffin verloor zijn vorige twee duels met Norrie. Vorig jaar hield de 27-jarige in Zuid-Afrika geboren Brit hem met 3-6, 7-5, 2-6, 5-3 en 7-5 nipt uit de halve finales van Wimbledon.