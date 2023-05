Tien strafpunten voor Juventus na fraude: Oude Dame dreigt plots Europees voetbal te mislopen

Juventus wordt tien punten afgetrokken voor het overwaarderen van spelers. Die straf is nu officieel vastgelegd, al is er opnieuw beroep mogelijk. De Oude Dame zakt plots weer van de tweede naar de zevende plaats in de Serie A.

Het hof van beroep van de FIGC legde Juventus in januari al een aftrek van vijftien punten op vanwege het overwaarderen van de verkoopprijzen van bepaalde spelers. Maar de Oude Dame haalde in beroep zijn gram bij het Garantiecollege van het Italiaans Olympisch Comité (CONI), dat het hof van beroep vroeg om zijn sanctie te herbekijken. Het CONI ontkende niet dat er sprake is geweest van boekhoudfraude, maar de straf werd opgeschort om de rol van enkele Turijnse bestuursleden in de zaak op te helderen.

De procureur vroeg dan een mindering van elf punten voor Juve, uiteindelijk worden het er tien. De Bianconeri hebben in theorie het recht opnieuw naar het Garantiecollege te trekken om de nieuwe sanctie te betwisten. In dat geval zou de extrasportieve soap mogelijk voortduren tot na het seizoen, dat op 4 juni eindigt.

De eerste zes ploegen in de Serie A spelen Europees en daar is Juventus dus voorlopig niet bij. Het wordt een strijd met Atalanta en AS Roma, de nummers vijf en zes die één en twee punten meer tellen.