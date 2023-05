‘Thor’- en ‘Rome’-acteur Ray Stevenson (58) onverwacht overleden

De Britse acteur Ray Stevenson is onverwacht overleden op 58-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn publicist aan The Hollywood Reporter.

Stevenson zou zondag overleden zijn, vier dagen voor zijn verjaardag. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica werd de man opgenomen in het ziekenhuis op het eiland Ischia toen hij werkte aan de film Cassino on Ischia. Meer details over zijn dood zijn niet bekend, maar zijn publicist zou het nieuws wel bevestigd hebben.

De Brit was te zien in onder meer Punisher: War Zone (2008), Thor (2011) en Thor: Ragnarok (2017). Hij had ook kleinere rollen in G.I. Joe: Retaliation (2013), Divergent en de twee sequels. Onlangs was hij nog te zien in RRR (2022), de Indiase film die genomineerd was voor Best Original Song tijdens de Oscars. Ook voor zijn rol als Titus Pollu in de serie Rome kreeg hij veel lof.

Stevenson zou ook de schurk spelen in de nieuwe Star Wars-serie Ahsoka. Die opnames zouden afgerond zijn, waardoor de acteur waarschijnlijk wel nog te zien zal zijn in de serie.

(sgg)