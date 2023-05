Bree

ISE, in het echte leven Ise Smeets uit Bree, is amper zeventien jaar maar staat deze zomer op het Hongaarse Sziget Festival tussen namen als Florence & The Machine en Billie Eilish. Met haar akoestische gitaar en rauwe sound brengt ze haar eigen Teenage Popnummers. “Toen ik het nieuws hoorde dacht ik: holy shit!”