Zoon van ex-renner Roy Sentjens wordt prof bij Alpecin-Deceuninck

“De interesse vanuit de ploeg dateert al van vorig jaar. Aan ons eerste gesprek hield ik een goed gevoel over. Ik moest dan ook niet te lang twijfelen om te tekenen”, meldt Sentjens, die een goede tijdrit in de benen heeft, maar zichzelf toch meer ziet als renner voor het klassieke werk.

In januari mocht de jonge renner de sfeer bij de ploeg al eens opsnuiven tijdens een stage in het Spaanse Denia. “Ik werd er direct met de nodige zorgen omringd. Ik start eerst in het opleidingsteam om dan verder door te groeien. Ik kan zo beetje per beetje mij verder ontwikkelen.”