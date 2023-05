LUCA School of Arts in Genk strikt gerenommeerde fotograaf Tyler Mitchell. — © TV Limburg

Genk

Hoog bezoek vanmiddag aan de LUCA School of Arts in Genk. De Amerikaanse fotograaf Tyler Mitchell wisselde er ideeën uit met studenten fotografie. Mitchell schreef in 2018 geschiedenis door met een foto van Beyonce als eerste Afro-Amerikaan de cover van Vogue te halen. Intussen is de 28-jarige Mitchell een grote naam in de wereld van de fotografie. De Genkse school wil in de toekomst vaker gerenommeerde artiesten naar Limburg halen voor een kruisbestuiving met hun studenten.