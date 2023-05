Diepenbeek

Tijn Van Lancker, Matthias Vanderlinden en Dries Weltjens, tweedejaars secundair onderwijs in het Technisch Instituut Sint-Michiel in Bree (TISM) hebben de hoofdvogel afgeschoten in de finale van EUTech, een techniekwedstrijd voor secundaire scholen. Met hun Trash Trimmer gaan ze de plastiekberg te lijf.