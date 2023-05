Verschillende gemeenten geven ongunstig advies voor ruimtelijke plannen Ventilus

De Vlaamse overheid organiseerde maandag in Brugge een plenaire vergadering met de betrokken burgemeesters, maar ook met andere betrokken organisaties en diensten, gaande van het agentschap Natuur en Bos tot De Lijn en netbeheerder Elia.

Het overleg is de volgende stap in de procedure rond de omstreden hoogspanningslijn. Eind maart legde de Vlaamse regering het voorkeurstracé voor de lijn vast. De lijn gaat grotendeels bovengronds, maar rond Zedelgem, Torhout en Izegem ook een tiental kilometer onder de grond.

Volgens Bart Dochy blijven de burgemeesters ervan overtuigd dat een volledig ondergronds tracé de beste optie is. “De burgemeesters blijven ook bezorgd over de gezondheidseffecten van de blootstelling aan straling, de impact op het landschap en de aangepaste vergoedingsregeling (de Vlaamse regering heeft een hogere compensatieregeling beloofd, maar is daarvoor ook afhankelijk van netbeheerder Elia en de regulator CREG, red.)”.

Volgens de Ledegemse burgemeester wordt er van de vergadering een verslag opgemaakt. “Hopelijk wordt er rekening gehouden met de geformuleerde opmerkingen en bezorgdheden”, aldus Dochy. Nadien is het aan de Vlaamse regering om het ruimtelijk plan voorlopig vast te stellen en dat plan gaat dan - wellicht in het najaar - in openbaar onderzoek.