Twintiger verdacht van de moord op vier studenten in Idaho pleit onschuldig

De 28-jarige Bryan Kohberger heeft onschuldig gepleit aan de moord op vier studenten in Idaho. De autoriteiten zijn er wel van overtuigd dat de man de dader is.

De politie vond op 13 november 2022 de lichamen van drie vrouwelijke en één mannelijke student van de universiteit van Idaho in het huis dat de meisjes huurden in Moscow, een stadje in de staat Idaho. De slachtoffers zouden ’s nachts om het leven gebracht zijn met een mes of een ander scherp voorwerp. Het ging om de 20-jarige Ethan Chapin, de 21-jarige Madison Mogen, de 20-jarige Xana Kernodle en de 21-jarige Kaylee Goncalves.

Anderhalve maand later werd de 28-jarige Bryan Kohberger, een student aan de universiteit van Washington, in zijn woning in Albrightsville, in Pennsylvania, opgepakt.

Over het motief van de man hebben de autoriteiten nog niet gecommuniceerd, maar ze hebben wel al duidelijk laten verstaan dat ze er zeker van zijn dat Kohberger de dader is.

De jongeman moest maandag voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt beschuldigd van vier aanklachten voor moord en één voor inbraak. Toen de rechter hem vroeg hoe hij pleitte, hield de man de lippen stijf op elkaar. “Voorzitter, wij blijven stil”, zei de advocaat van Kohberger. De rechter noteerde daarom ‘onschuldig’ in zijn plaats. Tijdens eerdere zitten zweeg de man ook al.

(sgg)