Arbeiders raken bedolven onder massa zand op parking Gasthuisberg: één dode, collega vecht nog voor zijn leven

Het incident gebeurde omstreeks 15 uur. Op de bouwwerf op de plek waar vroeger een fietsenstalling gevestigd was, bevonden drie arbeiders zich in een sleuf van zo’n zeven meter diep. Plots vond er een grondverzakking plaats en stortte een deel van de wand van die sleuf in. Er kwam een massa grond naar beneden “Eén arbeider kon nog net op tijd wegspringen. Maar twee anderen raakten onder de grond bedolven”, zegt politiewoordvoerder Mathieu Caudron.

“De omstanders hebben uiteraard geprobeerd de twee mannen zo snel mogelijk onder de massa zand uit te halen. Al snel werd duidelijk dat voor één man alle hulp te laat kwam. Een 51-jarige man uit Zoutleeuw overleed ter plaatse, nog voor hij vanonder het zand kon worden gehaald. Een 54-jarige uit Heers kon wel vanonder het zand gehaald worden, maar raakte levensgevaarlijk gewond. Door de berg zand die op hem terecht kwam, liep hij meerdere breuken en kneuzingen op, en mogelijk ook interne bloedingen. Hij verkeert nog in kritieke toestand.”

De bouwwerf werd onmiddellijk stilgelegd. Op vraag van het parket van Leuven kwamen de arbeidsinspectie en het arbeidsauditoraat ter plaatse. “Die moeten duidelijkheid brengen over hoe het ongeval juist kon gebeuren. Zolang niet zeker is dat er terug veilig gewerkt kan worden, blijft de werf afgesloten”, klinkt het.