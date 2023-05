Rebecca doet smeekbede nadat vader haar trouwjurk naar tweedehandswinkel brengt: “De hele tijd gehuild”

Rebecca Nguyen, een vrouw uit de Amerikaanse staat Californië, beleeft sinds kort een nachtmerrie. Nadat haar ouders hadden besloten om te scheiden, gaven ze allerhande zaken weg die zich in hun woning bevonden. Een van die spullen bleek echter de trouwjurk van Rebecca te zijn, die de dame nu via een oproep op Tiktok probeert terug te vinden. “Ik ben er kapot van”, vertelde ze in haar emotionele video.

De jurk werd door haar vader per ongeluk gedoneerd aan Goodwill, een tweedehandswinkel in de Verenigde Staten. “Ik heb ze gecontacteerd, en ze lieten me weten dat het vermoedelijk naar een magazijn is gegaan, aangezien ze daar geen trouwjurken verkopen”, aldus Nguyen. “We weten niet waar de jurk nadien naartoe is.”

Door de video te delen op Tiktok hoopt Nguyen dat haar trouwjurk alsnog ergens opduikt. “Ik ben al de hele ochtend aan het huilen”, vertelde ze nog. “Als het internet zijn ding zou kunnen doen en me helpen bij het vinden van de jurk, zou dat prachtig zijn.”

