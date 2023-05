Beringen

Bijna vier jaar na de feiten verschijnt vrijdag een verdachte van de dodelijke brandstichting op de Koolmijnlaan in Beringen een eerste keer voor de rechter. Hij krijgt er het gezelschap van een Beringse veertiger. Het parket verdenkt ook hem van brandstichting, maar dan wel in een ander pand op de Koolmijnlaan, dat weliswaar van dezelfde eigenaar is.