Alerte vader schiet razendsnel in actie wanneer hij zijn zoontje in zwembad ziet verdrinken — © Facebook

De Amerikaan Zachary Petite heeft zijn zoontje Cole gered van verdrinking. Op beelden die de brandweerman deelde op sociale media, is te zien hoe het éénjarige jongetje plots naar het zwembad van zijn ouders wandelt en in het water springt. Gelukkig is zijn vader zeer alert en kan hij zijn zoon al na enkele seconden uit het water halen.