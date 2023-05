Meer dan tachtig ex-spelers van Club Brugge verzamelen voor gezellige reünie in oefencomplex: “Nooit eerder daagden meer genodigden op”

Khalilou Fadiga, Foeke Booy, Georges Leekens. Of Robert Spehar en Waldemar Sobota, die speciaal invlogen. Een bonte verzameling aan ex-spelers van Club Brugge verzamelden gisteren in het Belfius Basecamp, waar de grootste reünie van oud-spelers ooit werd gehouden. Ongeveer 85 voormalige strijdkrachten van blauw-zwart tekenden present voor een avond bijkletsen, dineren en zelfs quizzen. “Vroeger deden we dit elk jaar in Weinebrugge, maar door corona ging het initiatief twee jaar niet door”, aldus Kirsten Willem, communicatiedirecteur bij Club. “Nooit eerder daagden meer genodigden op, en dat heeft wellicht te maken met het feit dat alle aanwezigen in vier verschillende groepen een uitgebreide rondleiding kregen in het oefencomplex.” Er werden zelfs een aantal dikke fotoboeken aangelegd, en die hadden het nodige bekijks. (lees verder onder de foto)

© IF

Ook Mignolet en co

Zelfs voorzitter Bart Verhaeghe - die ook speechte - gaf een geleide tour, en die rondleidingen vielen duidelijk in de smaak. Net als het blij weerzien dat veel oudgedienden met elkaar hadden. Onder hen ook Leo Van Der Elst, vandaag nog steeds werkzaam bij Club Brugge. “Zo’n reünie is altijd iets waar we naar uitkijken”, knikt hij. “Je voelt dat aan alles en iedereen dat het dan een hartelijk weerzien is. De contacten hier overbruggen ook bepaalde generaties: je spreekt met jongere, en ook minder jongere mensen die nog voor Club hebben gespeeld. Ikzelf kom hier bijvoorbeeld Luc Beyens en Alex Querter tegen. Of René Verheyen. Het is echt super plezant dat er zoveel respons is op deze uitnodiging.” (lees verder onder de foto)

Henk Houwaart bladert door het verleden van blauw-zwart. — © jve

Maar ook meer recente namen met een Club-verleden kwamen langs. Jelle Vossen en Glenn Verbauwhede, bijvoorbeeld. En ook vier namen van de huidige A-kern tekenden present, waaronder Simon Mignolet. De doelman kwam enkele generatiegenoten en ex-collega’s tegen. “Met mijn provinciegenoot Vossen speelde ik bijvoorbeeld nog bij de nationale ploeg, waar Leekens ook even mijn coach was. Ook met Philippe Vande Walle werkte ik nog. Of had ik als tegenstander op het veld”, aldus Mignolet. “Natuurlijk is dit fijn om eens te doen, want er is natuurlijk altijd Club Brugge als raakpunt.” De aanwezigen verzamelden ook nog op het veld voor een groepsfoto, waar coryfee Raoul Lambert (78) ongeveer de oudste aanwezige was. “Het is leuk dat de betrokkenheid na al die jaren nog groot is”, besloot Kirsten Willem. “We willen hier dan ook een jaarlijkse traditie van maken.”