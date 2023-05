Wout van Aert grapt na monstertraining met meer dan 5.000 (!) hoogtemeters op stage: “Rondje met de collega’s”

“Rondje met de collega’s”, schreef Van Aert droogjes bij zijn activiteit op Strava… een rit van liefst 7,5 uur, 244 kilometer en meer dan 5.300 hoogtemeters. En dat aan een gemiddelde snelheid van 32,3 kilometer per uur.

De collega’s in kwestie (volgens Strava): landgenoot Tiesj Benoot, de Fransman Christophe Laporte, de jarige Nederlander Dylan van Baarle en de jonge Noor Johannes Staune-Mittet. Jonas Vingegaard was er naar alle waarschijnlijkheid ook bij, maar de Tourwinnaar van vorig jaar deelt niets op Strava.

Vóór die monsterrit van zondag ging Van Aert ook al een halfuurtje lopen. De alleskunner van Jumbo-Visma vertoeft al sinds 9 mei samen met zijn ploegmaats in de Spaanse Sierra Nevada, in de buurt van Granada. In totaal heeft Van Aert er daar al vijftien trainingen opzitten, de ene al een pak zwaarder dan de andere. Maandag ging hij voor een rustiger koffieritje.

De eerstvolgende koers van Van Aert wordt in principe de Ronde van Zwitserland (vanaf 11 juni). Daarna volgt mogelijk het Belgisch kampioenschap tijdrijden (22 juni), waar het kamp-Van Aert nog een beslissing over moet nemen, en het BK op de weg (25 juni), waar deelname in principe verplicht is. De Ronde van Frankrijk (vanaf 1 juli) en het WK in Glasgow (6 augustus) zijn uiteraard zijn volgende grote doelen.