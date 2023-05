Elia gebruikt helikopter om rood-witte bollen op hoogspanningslijn te vervangen

Hoogspanningsnetbeheerder Elia is sinds 19 mei in de weer om op de hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Massenhoven (Zandhoven) de rood-witte bollen te onderhouden. Dat meldt Elia in een persbericht. Die zogenaamde bebakeningsbollen dienen om de lijn extra zichtbaar te maken voor vliegtuigen en vogels. Voor het eerst wordt daarvoor een helikopter ingezet.

Over het traject, een kleine dertig kilometer, moeten zeshonderd bollen vervangen worden. Door een probleem met het materiaal veroorzaakten sommige bollen geluidshinder in de omgeving of dreigden ze van de kabel naar beneden te vallen. Zo’n vierhonderd van de bollen worden volledig verwijderd, tweehonderd andere worden vervangen door nieuwe exemplaren uit ander en beter materiaal.

Tot nu toe werd dergelijk onderhoud anders uitgevoerd, onder meer door een wagentje over geleiders te laten glijden. De helikopter is echter veiliger en sneller en kan tot honderd bollen per dag helpen verwijderen. Concreet hangt er een gondel met twee werknemers onder de helikopter, die dan zo dicht mogelijk bij de kabel gepositioneerd wordt. De werken worden uitgevoerd in samenwerking met Airtelis, een gespecialiseerd dochterbedrijf van de Franse transmissienetbeheerder RTE met veel expertise op dit punt.

“De luchtvaartautoriteiten dragen ons op om 85 bakens te behouden, maar we gaan verder dan wat wettelijk verplicht is”, vertelt Simon November, verantwoordelijke voor projectcommunicatie bij Elia. “We grijpen de werken aan om zo’n 115 extra bebakeningsbollen te plaatsen om vogels af te schrikken. Dat is vooral zo op het traject tussen Kruibeke en Lint en in het bijzonder waar de lijn enkele polders en de Schelde overspant. Bebakening zorgt ervoor dat vogels een hoogspanningslijn sneller opmerken en er dus niet tegen vliegen.” Een studie van Natuurpunt in Noordschote toonde aan dat het aantal vogelslachtoffers tussen 75 en 95 procent lager lag na de bebakening.

© Elia