Defensie neemt eerste vluchtsimulator van Airbus A400 in gebruik

Officiële plannen voor de aankoop van de simulator dateren al van eind 2018. In 2021 kon gestart worden met het bouwen van het toestel, vanaf oktober 2022 werd het op de site in Melsbroek geïnstalleerd. Na een grondige testperiode wordt de simulator sinds januari van dit jaar gebruikt door piloten van Defensie.

“Met deze simulator kunnen we het kortste bij de realiteit komen”, vertelt majoor Josse Van Hellemont. “Zowel op het vlak van beelden als op het vlak van beweging kunnen we tot in het kleinste detail situaties nabootsen. De absolute meerwaarde is voor mij de veiligheid: een motorpanne of een brand aan boord kan je niet simuleren in een echt vliegtuig. In de simulator kan dat wel. En als de oefening misloopt, spoel je drie minuten terug, en voer je hem opnieuw uit.”

Tot hiertoe moesten piloten naar Spanje of Engeland om met een vluchtsimulator te werken. Trainen met een echte A400 kost al snel enkele duizenden euro’s per uur. Dankzij de nieuwe simulator kan het aantal trainingsuren met de echte transportvliegtuigen beperkt worden, en hoeven de Belgische piloten niet verder dan Melsbroek te trekken om te oefenen. Behalve kostenbesparend is de investering volgens Defensie dus ook een win op duurzaamheidsvlak.

© BELGA

De Belgische A400-vliegtuigen werden recent nog ingezet om humanitaire hulp te bieden bij de aardbeving in Turkije. “Dit toont dat we deze transportvliegtuigen nodig hebben als land”, zegt minister Dedonder. “Het is dan ook belangrijk om onze eigen capaciteit te hebben op het vlak van training en opleiding. Bovendien, als de A400’s op missie zijn, kunnen de andere piloten gemakkelijk verder trainen.”

De kostprijs van de simulator, waaraan ook Luxemburg heeft bijgedragen, komt op 93 miljoen euro. Het toestel bevindt zich in het nieuwe BeLux National Training Center, dat ook meteen is ingehuldigd maandag.