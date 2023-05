In de F2-paddock in Imola stond het water kniehoog. — © REUTERS

Imola hoeft niets te betalen voor de afgelaste F1-race van vorige week en mag de race wellicht inhalen in 2026. Dat kan slecht uitvallen voor Francorchamps, want Imola is normaal een van de eerste circuits die van de kalender zullen verdwijnen.