Yanni (19) verloor zijn been nadat wagen hem frontaal aanreed op fietspad: “Hij had geen schijn van kans”

Duffel/Sint-Katelijne-Waver

De jonge twintiger die in mei 2021 fietser Yanni Serverius (nu 19 jaar oud) aanreed op de Mechelsebaan in Duffel hangt een celstraf van acht maanden, boete van 2.000 euro en een rijverbod van een jaar boven het hoofd. Het ongeval had zware gevolgen voor Yanni. De tiener moest enkele maanden na het ongeval zelfs een been laten amputeren. “Yanni had geen schijn van kans tegen de auto, die plots op het fietspad opdook.”