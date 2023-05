Streamz en VRT kondigen structurele samenwerking aan

De openbare omroep VRT en streamingplatform Streamz gaan structureel samenwerken. Dat hebben ze maandag aangekondigd. De Vlaamse regering had op de samenwerking aangedrongen.

Er is afgesproken dat de VRT en Streamz samen de komende drie jaar minstens twee fictiereeksen per jaar zullen maken. Streamz zal bepaalde reeksen een tijdje in exclusiviteit krijgen en mag ook meer programma’s uit de rijke VRT-catalogus plukken. Op zijn eigen streamingplatform VRT MAX zal de openbare omroep doorverwijzen naar Streamz.

De Vlaamse regering wil al sinds het regeerakkoord van 2019 dat de VRT in een lokaal streamingproject stapt. Toen DPG Media (VTM) en Telenet (Play Media) in september 2020 Streamz opstartten, bleef een verregaande samenwerking met de openbare omroep echter uit. Eerste onderhandelingen over een structurele samenwerking mislukten. Een nieuwe poging heeft nu wel tot een overeenkomst geleid.

In een bericht op Twitter reageert Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v) tevreden. Hij zegt dat de samenwerking “enorm belangrijk” is voor de Vlaamse productiesector, “want dit zal ten goede komen van de productie van lokale content”.