In de productiehal in Weert worden de eerste lichtgewicht zonnepanelen van Solarge gemaakt. — © Ermindo Armino

Weert

Zelfs de Eurocommissaris van Energie was maandag bij de opening van de zonnepanelenfabriek Solarge in Weertn vlak over de grens in Nederlands-Limburg. Het startende bedrijf voedt de hoop op een duurzaam en onafhankelijk Europa.