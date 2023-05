Succescoach Shane McLeod blijft bij Red Lions tot Parijs 2024

Shane McLeod zal bij de coachingstaff van de Red Lions blijven tot de Olympische Spelen van Parijs 2024. Met de Nieuw-Zeelander behaalden de nationale hockeymannen de olympische titel in Tokio 2021. Nadien nam hij een sabbatperiode in zijn thuisland Nieuw-Zeeland, en keerde hij als assistent-bondscoach terug.

Na Tokio 2021 had, zoals voorzien, de Nederlander Michel van den Heuvel de rol van bondscoach op zich genomen. Onder Van den Heuvel behaalden de Lions de vice-wereldtitel.

McLeod is inmiddels consultant bij het Duitse Hamburger Polo Club en sluit weer aan bij de Lions op 2 juni als assistent-bondscoach. Hij zal bondscoach Van den Heuvel bijstaan tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024.

De andere assistent-coach Craig Fulton ging inmiddels naar India. Zijn rol wordt overgenomen door Xavier Reckinger, een ervaren Belg die het Belgische hockey goed kent en onder meer gewezen bondscoach van de Duitse nationale vrouwenploeg. Hij neemt vanaf 26 mei in Londen in de Belgische dug-out plaats, voor de eerste Pro League-wedstrijden.

Van den Heuvel: “Sinds 2015 fantastisch samengewerkt”

“Ik ben erg blij dat Xavier en Shane de staf van de Red Lions komen versterken. Shane en ik hebben sinds 2015 fantastisch samengewerkt en veel successen geboekt. Xavier is een nieuw gezicht met veel ervaring als speler en coach”, aldus Michel van den Heuvel.

De coaching staf gaat in Londen een nieuwe manier van werken uittesten. Zo zal Van den Heuvel vanaf de tribune de wedstrijd volgen, terwijl zijn assistenten vanuit de dug-out zullen coachen. De bondscoach wil zo een beter algemeen overzicht krijgen van het spel op het veld en denkt vanuit dit perspectief een effectievere en impactvollere bijdrage te kunnen leveren.

Michel van den Heuvel: “Uiteraard is ons hoofddoel deze zomer het EK, en met deze nieuwe doelstelling wil ik ook een nieuwe wedstrijdset-up verkennen. Na het WK heb ik besloten dat mijn overzicht, inbreng en waarde voor het team veel beter zou kunnen zijn vanaf hoger op de tribune. Door een beter overzicht te krijgen op het spel, denk ik tijdens de wedstrijd beter gestaafde beslissingen te kunnen nemen over de tactische richtlijnen aan het team. Shane, Xavier en ikzelf zullen voortdurend in radioverbinding staan met elkaar.”