Onze tv-tips: een opmerkelijk leven, Amerikaanse geschiedenis en een luxueuze boot

The Last of the Mohicans

VTM4, di, 20.35u

Een historische avonturenfilm met Daniel Day-Lewis, de acteur die altijd garant staat voor topkwaliteit. De film speelt zich af in 1757. Engeland en Frankrijk voeren een bittere strijd om de heerschappij over de Amerikaanse kolonies. Hawkeye, de geadopteerde zoon van Mohikaan Chinagachgook, trekt samen met zijn vader en broer dwars door de gevechtszone. Een filmparel in dit genre. (tove)

Kim Novak, Hollywood’s Rebel

NPO2, di, 22.40u

De platinablonde actrice Kim Novak startte in de jaren 50 haar Hollywoodcarrière. De hoop was dat ze zou concurreren met Marilyn Monroe, maar al snel bleek dat Novak zich niet in eender welke vorm liet kneden. Ze hield lang het heft van haar loopbaan stevig in handen, tot ze op haar 33ste Hollywood abrupt de rug toekeerde om kunstenaar te worden. Dit is haar intrigerende portret. (tove)

World’s Most Expensive Cruise

VTM2, di, 22.50u

Een blik op het werk van alle medewerkers die de Seven Seas Explorer, het duurste en meest luxueuze cruiseschip ter wereld, draaiende houden terwijl duizenden passagiers onbezorgd genieten van alle luxe die hen omringt. Deze keer gaat de trip van IJsland richting Scandinavië, en onderweg staan er tientallen excursies gepland. Ook als kijker is het even mee dromen en je op vakantie wanen. (tove)