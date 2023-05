Zo lang er vraag naar is, blijven de Italiaanse moeders van La Maglia del Cuore pasta maken waarvan de opbrengst bestemd is voor de slachtoffers van de overstroming in Emilia Romagna. — © Chris Nelis

GENK

De moeders van La Maglia del Cuore van de Missione Cattolica in Genk maken pasta waarvan de opbrengst van de verkoop bestemd is voor de slachtoffers van de overstromingen in Italië. “We hebben in Verviers gezien hoe vernietigend dat was.”