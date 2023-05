LIVE GIRO. Het wordt afzien vandaag, Soudal - Quick-Step heeft nog slechts twee renners

Vluchten kan niet meer voor de favorieten op de eindzege. Vandaag vallen de maskers af. Met finish op de Monte Bondone krijgen we de eerste van de vier loodzware etappes die deze Giro nog telt. Alleen de vrijdagrit naar Tre Cime di Lavaredo is nóg zwaarder. Daarenboven krijgen we ook nog de strijd om de bergtrui en de dagwinst. Het belooft een boeiende rit te worden. Volg rit 16 hier op de voet.