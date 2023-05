Wijnbouwers Alice Danzin, Jos Mechelmans, chef-kok Sander Spreeuwers en wijnbouwer Pedro Coenen staan klaar om 1.000 wijnranken te planten in Opglabbeek. — © roger dreesen

Oudsbergen

Achter restaurant Modest in Opglabbeek zijn maandag 1.000 wijnranken geplant. Over een viertal jaar wil chef-kok Sander Spreeuwers als eerste Limburgse restaurant zijn eigen mousserende wijn schenken. “De wijngaard is jaarlijks goed voor 1.000 flessen wijn”, rekent Spreeuwers.