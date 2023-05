Geraint Thomas denkt nog niet aan stoppen: “Hopelijk hebben we binnen paar weken een akkoord voor een contractverlenging”

Op de dag dat Mark Cavendish zijn afscheid aankondigde, staat het hoofd van Geraint Thomas, één van de kanshebbers op eindwinst in de Giro, nog niet naar zijn pensioen. Zijn contract bij Ineos Grenadiers loopt af, maar de gesprekken over een verlenging zijn nog aan de gang. “Hopelijk komen we enkele weken na de Giro tot een akkoord.”

De tweede rustdag van de Giro d’Italia houdt in dat de grote namen de pers te woord staan. Gezien de coronadreiging die nog steeds actief is, gebeurt dat dezer dagen doorgaans vanuit een vergaderzaal, of zoals in het geval van Geraint Thomas, op het binnenplein van het teamhotel vanachter een laptop en via Zoom. “Voor ik de eerste vraag beantwoord, wil ik graag even terugkomen op het nieuws van Cav”, pikt Thomas in. “Hij zei me bij de start van de Giro al dat hij er na dit jaar mee zou kappen, maar ik geloofde dat eigenlijk niet echt. Hij heeft een geweldige carrière gehad en is zeker wat mij betreft de beste spurter aller tijden. Straks moet hij alleen nog dat record in de Tour even wat scherper zetten en waarom niet in deze Giro nog een rit winnen. We kennen mekaar nu 25 jaar en mijn ploegmaat Thymen, die is er zelfs nog maar 23. Dat zet alles even in perspectief. Het is vreemd om hem te zien stoppen. Als je in het peloton zit, denk je dat je voor altijd blijft koersen, maar dat is natuurlijk niet zo.”

Exit strategie

Op de vraag of hij zelf op zijn 36ste al aan zijn afscheid heeft gedacht, was Thomas duidelijk. “Mijn exitstrategie? Ik hou van die term. (grijnst) Ik concentreer me momenteel alleen op de Giro, maar er lopen gesprekken om mijn contract te verlengen. Hopelijk kunnen we enkele weken na deze wedstrijd tot een akkoord komen. Daar ga ik wel vanuit.”

Eerst maar even kijken wat deze Giro nog brengt voor ‘G’. Hij gaat de slotweek dan wel niet in met de roze trui om de schouders, maar van de klassementsmannen staat hij er het best voor op een tweede plek achter Bruno Armirail, met een voorsprong van 2 seconden op Roglic en 22 seconden op Almeida. Eén van de gespreksonderwerpen is dat de mannen die meedingen naar de eindzege, het tot dusver nalieten om mekaar echt te bestoken. De wielerfans bleven op hun honger zitten. “Ik ben ook wel een beetje ontgoocheld”, geeft Thomas toe. “Al wil het niet zeggen dat het traag gaat als we breed over de weg rijden met het peloton. Vandaag de dag duwen we dan nog altijd 300 à 400 watt. Het peloton is nu veel sterker.”

Thomas houdt rekening met een strijd met Roglic tot de klimtijdrit op de voorlaatste dag van deze Giro. — © AFP

Niet voor entertainment in Giro

Thomas verwacht dat het ook in de laatste zware bergritten wel eens spannend zou kunnen blijven. Hij lijkt zelf in elk geval niet zinnens om de knuppel in het hoenderhok te gooien. “Zoals Froome de Giro won met een lange aanval in de laatste week, dat is zeldzaam. Carapaz verloor vorig jaar door zo’n zet. Hij ging op 60 à 70 km van de meet en betaalde daar op het einde de rekening voor. Ik ben hier om te koersen en niet om zomaar voor het entertainment aan te vallen en anderen de kans te geven om daarvan te profiteren.”

Thomas houdt ook in de slotweek rekening met kleine verschillen in het klassement. Hij sluit niet uit dat het allemaal zal aankomen op de klimtijdrit van zaterdag. “Ik ben niet zeker dat de verschillen tussen de klassementsmannen gaan oplopen tot minuten. Het kan net zo goed beperkt blijven tot een handvol seconden. Het verschil tussen Roglic en mij is nu ook maar 2 seconden. Alle renners in de top tien zijn op dit moment nog een bedreiging.”