Google gaat met artificiële intelligentie overstromingen van Belgische rivieren voorspellen

Google begon met het voorspellen van rivieroverstromingen met behulp van AI in 2018 in India. Later breidde het bedrijf die dienst uit naar verschillende landen in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Nu dekt de “Floodhub” 80 landen, waaronder voor het eerst ook België.

Op het platform (g.co/floodhub) voorspelt Google de evolutie van het waterpeil van onder meer de Dender, de Ourthe, de Vesder, de Amblève en andere rivieren. Dat moet overheden, ngo’s en inwoners van risicozones helpen om zich beter voor te bereiden, luidt het.

Het technologiebedrijf zegt nog te werken aan een uitbreiding van de overstromingswaarschuwingen in zijn populaire zoekmachine en in kaartentoepassing Maps.

Google zegt dat zijn “hydrologiemodel” het eerste werkende model is dat machine learning gebruikt om verbeterde prognoses te genereren op locaties over de hele wereld. Het model verwerkt onder meer publieke gegevens over neerslag en temperatuur, samen met satellietfoto’s.