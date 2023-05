João Almeida: “Roglic is abnormaal geduldig. Of hij speelt blufpoker, of hij is herstellend van zijn heupblessure”

“Als ik goede benen heb en ik zie een kans op de juiste plaats, dan val ik aan.” Het was de strafste quote uit een Zoom-persconferentie die João Almeida in Bergamo hield. “Ik zal wel blij zijn indien ik zondag op het podium sta”, sprak de kopman van UAE Team Emirates zijn ambities uit.

De nog altijd maar 24-jarige Almeida kan in Rome geschiedenis schrijven voor zijn land. Nooit eerder eindigde een Portugees bij de eerste drie in de Giro.

Momenteel staat de voormalige ploegmaat van Remco Evenepoel vierde, op 22 seconden van Geraint Thomas en 20 seconden van Primoz Roglic. Almeida ziet het graag gebeuren dat deze Giro wordt herleid tot hét duel tussen de drievoudige ex-Vueltawinnaar en de ex-Tourwinnaar. “Ik heb zelf nog niet kunnen ontdekken wie de sterkste is”, zegt Almeida. “Roglic is naar zijn doen abnormaal geduldig. Of hij speelt blufpoker, of hij is nog altijd herstellend van de heupblessure die hij vorige week bij de val opliep. Niet aanvallen is niet de stijl van Roglic. Ik had al meer van hem verwacht. Volgens mij is hij wel dé kandidaat op de eindzege, maar anderzijds valt Geraint Thomas ook niet te onderschatten. Hij rijdt dan weer zeer defensief. Ach, er staan met Arensman en De Plus wel nog twee ploegmaten in de top tien, maar werkelijk alles draait bij Ineos-Grenadiers rond Thomas hoor.”

Saaie Giro

Almeida zelf voelt zich duidelijk beter dan na de eerste rustdag. “Lichtjes beter”, corrigeert hij. “Ik heb ook specifiek gepiekt naar deze zware slotweek. Ik probeerde al iets zondag naar Bergamo, maar blijkbaar had er niemand veel zin om iets te ondernemen. Hopelijk is dat voor mezelf een goed teken voor wat volgt.”

“Voor de televisiekijkers lijkt deze Giro inderdaad saai, toch wat de strijd om het roze betreft, maar bekijk eens wat we zo nog allemaal op ons bord krijgen. De dinsdagetappe is echt zeer zwaar, zelfs al gaan we niet echt hoog in de bergen.”

Anderzijds is Almeida niet verrast dat hij op zes etappes van het einde vierde staat op nog geen halve minuut van Thomas en Roglic. “De tijdritten gaven niet de verschillen die vooraf waren voorspeld. Het geeft aan dat we allemaal zowat evenwaardig zijn. Ik sluit voor het podium ook bijvoorbeeld niet Damiano Caruso uit. Hij komt op zijn terrein in de ronde van zijn land. Voor eigen volk kan hij altijd wat meer.”

Eindelijk zon

“Het positieve nieuws is dat de zon lijkt neergestreken in Italië. Droog weer betekent minder crashes, een veiliger koersverloop. Laat ons ook hopen dat er geen coronagevallen meer zijn. De groep is nu al klein”, aldus Almeida die aan zijn vierde Giro bezig is. In 2020 debuteerde hij ook al met een vierde plaats en droeg hij vijftien dagen het roze, om dan te kraken op de Stelvio in de koninginnenrit met finish in Madonna di Campiglio. “Monte Bondone is ook een zeer lastige karwei, maar ik durf niet te voorspellen dat daar al duidelijk is van wie deze Giro is. Er gaan tijdsverschillen zijn, dat wel, maar donderdag, vrijdag en de laatste opgave op Monte Lussari zijn nog drie andere mogelijkheden om het podium van Rome in een vaste vorm te leggen.” (hc)