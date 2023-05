Monniken gaan strijd aan tegen woekerhandel van hun beroemde Westvleteren-trappist in Nederland

Volgens de regel van Sint-Benedictus moeten trappistenmonniken instaan voor hun eigen levensonderhoud door middel van handenarbeid. Sinds 1839 wordt binnen de muren van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren bier gebrouwen. De inkomsten uit de verkoop van Trappist Westvleteren zijn bestemd voor het levensonderhoud van de monnikengemeenschap, zonder de productie of winst te maximaliseren. “We brouwen om te leven, we leven niet om te brouwen”, aldus de monniken. Jaarlijks produceren ze 7.500 hectoliter bier, gespreid over een vijftigtal dagen.

Exorbitante marges

Sommige particulieren trachten de aankoopregels te omzeilen en verkopen kratten aan een veelvoud van de oorspronkelijke prijs door aan professionele klanten. “Ook op de Nederlandse markt duiken illegaal ingevoerde kratten op die met exorbitante marges in winkels en supermarkten worden verkocht. Deze woekerpraktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap. De broeders willen namelijk dat zo veel mogelijk mensen van hun trappistenbieren kunnen genieten aan een normale, eerlijke prijs”, klinkt het.

De monniken gaan nu op jaarbasis ongeveer 790 hectoliter - zo’n 240.000 flessen - uitvoeren naar Nederland. Zo hopen ze de distributie beter te spreiden, de markt transparanter te maken en de illegale woekerhandel terug te dringen. Het gaat om een proefproject dat start tegen 18 juni, loopt voor minstens een jaar en tussentijds geëvalueerd wordt.

Geen kratten in Nederland

De iconische houten Westvleteren-kratten zullen dan weer niet op de Nederlandse markt worden gebracht: in Hulst worden de bieren uit de kratten genomen en herverpakt in kartonnen dozen. Een beperkt aantal dozen wordt op regelmatige tijdstippen geleverd aan onafhankelijke slijterijen, die zich aan een aantal afspraken moeten houden. Het bier is uitsluitend voor particuliere klanten bestemd en de importeur moet erop toezien dat de slijterijen zich niet “bezondigen” aan woekermarges en verkoop aan horeca, webshops of retail.

En de Belgen?

Voor de Belgische consument verandert er niets. Die kan nog steeds kratten Trappist Westvleteren online reserveren en afhalen aan de abdijpoort. Duo- en sixpacks zijn te koop in het nabijgelegen ontmoetingscentrum In de Vrede. In België bestaat ook de mogelijkheid om 24 flesjes Trappist Westvleteren aan huis te laten leveren.